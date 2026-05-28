Celebran 278 aniversario de San Buenaventura con homenaje a Humberto Rodríguez

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el marco del 278 aniversario de San Buenaventura, el alcalde Javier Flores hizo la entrega de la presea 'Manuel Neira Barragán', reconocimiento que fue otorgado este año al doctor Humberto Rodríguez por su trayectoria y labor altruista en beneficio de la comunidad.

Durante la sesión solemne realizada como parte de las celebraciones del municipio, el edil destacó que esta distinción busca reconocer a personajes que han dejado huella entre los habitantes de San Buenaventura.

'Es del aniversario de nuestro municipio y de San Buenaventura en su 278 aniversario, en el cual en el mes de mayo se hace una sesión solemne y aquí estamos ya presentes para esa sesión en la cual se va a entregar una presea de Manuel Neira Barragán', expresó.

Flores explicó que el homenajeado fue elegido tras una serie de propuestas presentadas por integrantes del Cabildo y debido a su cercanía con la ciudadanía, además de las conferencias y actividades que ha realizado en el municipio.

'Fue en base a propuestas con los compañeros regidores y se le hizo la invitación al señor doctor Humberto, en el cual ya había tenido un acercamiento y ya habíamos tenido unas pláticas y unas conferencias en nuestro municipio y pues se le hizo la invitación y aceptó', comentó.

El presidente municipal resaltó que Humberto Rodríguez ha destacado por apoyar a familias de San Buenaventura en temas de salud, especialmente cuando requieren atención médica fuera de la ciudad.

'El doctor Humberto ha sido una de las personas que ha sobresalido dentro de nuestro municipio y también con una labor altruista en la cual ayuda mucho a la gente de San Buenaventura', señaló.

Asimismo, adelantó que la entrega de esta presea se realiza cada año dentro de las actividades conmemorativas del aniversario del municipio y que posteriormente continuarán las celebraciones con la tradicional feria de julio.