«¿Con quién vive?», se le preguntó a don Eleazar Juárez. «Con Dios», respondió con dificultad.

Tiene 67 años y desde hace dos décadas habita solo una vieja casona de la calle De la Fuente, en la Zona Centro, donde el paso del tiempo ha dejado techos caídos, puertas deterioradas y montones de basura.

En medio de esas condiciones, don Eleazar ocupa apenas un pequeño espacio cerca de la entrada, donde unas cobijas extendidas en el suelo le sirven de cama. Su movilidad es limitada y, aunque recibe una pensión del Bienestar, carece de agua en la vivienda.

La propiedad, marcada con el número 318 de la calle De la Fuente, perteneció a su hermano, ya fallecido, y se ha deteriorado con el paso de los años. Parte del techo se ha desplomado, las puertas de madera muestran el desgaste del tiempo y la fachada parece anunciar que el inmueble está abandonado.

Sin embargo, ahí sigue don Eleazar, habitando apenas un pequeño espacio del pasillo. Es ahí donde pasa las noches, en medio de una propiedad cuyo deterioro representa un riesgo para su integridad. No tiene hijos. Asegura que tiene familia, aunque, en sus propias palabras, es como si no la tuviera. De sus hermanos, solamente uno continúa con vida.

Hablar con él no es sencillo. Tiene dificultades para expresarse y su movilidad también es limitada. De la cintura hacia las piernas lleva una bolsa de diálisis, aunque no pudo explicar con precisión cuál es el padecimiento que enfrenta.

Don Eleazar presenta una apariencia que refleja cierto descuido personal, aunque no falta de higiene. Sus uñas son largas, su cabello y barba han crecido considerablemente y luce desarreglado, mientras que su ropa, aunque sencilla, no se observa sucia. Su aspecto contrasta con las difíciles condiciones en las que vive.

Su historia salió a la luz cuando Juan Alfonso Rodríguez, integrante de la iglesia Linaje Escogido, llegó hasta la vivienda para ayudarlo a salir en silla de ruedas y llevarlo al templo. Era la primera vez que don Eleazar acudía a recibir oración en ese lugar. El traslado respondió a una encomienda del pastor Rafael Terrazas, quien le pidió a Juan que fuera por él y lo acompañara a la iglesia.

Aunque ese día fue su primer acercamiento al templo, no era la primera vez que recibía acompañamiento religioso. El pastor Rafael lo ha visitado con frecuencia para compartirle la palabra, ofrecerle oración y apoyarlo con alimentos adecuados a su edad y condiciones de salud.

Juan Alfonso conoce parte de la historia del adulto mayor. Asegura que don Eleazar lleva alrededor de 20 años viviendo solo y que, pese a contar con una pensión del Bienestar, enfrenta carencias importantes: en la vivienda no tiene servicio de agua, aunque sí paga la electricidad.

Pero el abandono no solamente se refleja en el interior de la casona. Por una ventana que ya no tiene vidrios, personas desconocidas arrojan basura, principalmente botellas de plástico, cuya acumulación supera el metro de altura.

Don Eleazar sabe que quienes arrojan los desechos saben que él habita el lugar. Aun así, continúan lanzándolos hacia el interior. Ante esta situación, el pastor decidió colocar una malla en la ventana para tratar de impedir que siga aumentando la acumulación de basura.

Pese a las condiciones del inmueble, don Eleazar no quiere que las autoridades limpien la propiedad. Lo que sí le gustaría es recibir apoyo de alimentos. Su negativa tiene una razón: teme que intervenir la vivienda termine por provocar que lo saquen de ella. Según lo referido, desde hace años una familiar ha intentado que abandone el inmueble, pero él se ha resistido a dejar el lugar que ha sido su hogar durante dos décadas.

Así transcurren sus días: en una vieja casona que poco a poco se desmorona, con un espacio reducido para dormir, movilidad limitada y la compañía de quienes, desde la iglesia, han procurado visitarlo y brindarle ayuda. A sus 67 años, cuando le preguntan con quién vive, don Eleazar vuelve a tener una respuesta breve, pero que dice mucho de su historia: «Con Dios».