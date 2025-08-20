Monclova celebra la suerte con premio de la Lotería

La suerte volvió a poner a Monclova en el mapa. El "gordo" de la Lotería Nacional cayó en esta ciudad, despertando ilusión entre cientos de monclovenses que no pierden la esperanza de algún día ver su número premiado.

En Monclova se ubica una de las agencias distribuidoras de la Lotería, donde los billeteros reciben su dotación de números para después ofrecerlos al público. Desde aquí salen billetes que recorren toda la ciudad, llevando consigo la posibilidad de cambiarle la vida a alguien.

Entre quienes mantienen viva la fe está don Manuel Belardi, de 74 años, quien lleva tres décadas comprando cachitos. Aunque lo más que ha ganado son 5 mil pesos, asegura que la constancia es su mejor apuesta.

"Uno nunca sabe cuándo llega la buena. Yo compro aquí en Monclova, a veces en Monterrey, la suerte tarde o temprano toca la puerta", comenta.

Orgulloso de su ciudad, don Manuel celebra que Monclova sea mencionada como tierra afortunada. "Así como cayó aquí, mañana puede tocarle a cualquiera", dice con una sonrisa.

Y aunque aún no recibe un premio grande, ya tiene claro qué haría si la fortuna lo sorprende: compartirlo. "Una parte para la iglesia y lo demás con mi familia, un viaje especial, recuerdos que duren para siempre", asegura.

En esta ocasión, la suerte se quedó en Monclova, pero los monclovenses saben que mientras sigan comprando su cachito, el sueño de ser millonarios sigue vivo.