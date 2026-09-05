Donald Trump asegura que México no tiene productos indispensables

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde la Casa Blanca que México no posee productos indispensables para la economía estadounidense más allá de alimentos como tamales picantes y tomates, aunque descartó interrumpir el intercambio comercial bilateral debido a la relación de respeto que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense abordó la balanza económica bilateral al responder interrogantes sobre posibles suspensiones de comercio con naciones que mantienen un superávit frente a Washington. Trump señaló que el déficit anual de su país en el comercio con México asciende a 195 mil millones de dólares y sostuvo que Estados Unidos cuenta con recursos suficientes en sectores estratégicos como el energético.

Pese a sus declaraciones respecto a los bienes que ofrece el mercado mexicano, el gobernante republicano enfatizó que no tiene intención de romper los lazos comerciales históricos. Asimismo, destacó la existencia de una relación fluida con la administración encabezada por Sheinbaum Pardo, a quien expresó su respeto institucional, descartando el cierre de la frontera comercial.

Trump destaca la relación fluida con la presidenta Claudia Sheinbaum, descartando interrupciones en el comercio.

La postura manifestada por el presidente estadounidense se da en un contexto de tensiones en la región tras el deterioro del diálogo comercial entre Estados Unidos y Canadá, donde se han fijado aranceles recíprocos. Esta situación mantiene en el foco la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyas mesas de trabajo entre el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, están previstas para continuar durante el presente mes.