Donald Trump regresa a la gala de la Casa Blanca tras ataque

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encabezar este viernes la gala de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, casi tres meses después de sufrir un intento de asesinato que obligó a suspender la edición programada para abril pasado. El evento reanudado se llevó a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad e incluyó un cambio de sede hacia el Hotel Waldorf Astoria de la capital estadounidense.

Durante su intervención ante los comunicadores presentes, el mandatario estadounidense recordó el incidente registrado el pasado 26 de abril en el Washington Hilton, catalogándolo directamente como un ataque directo contra las instituciones democráticas del país. En aquella ocasión, un individuo armado identificado como Cole Allen irrumpió en el recinto, lo que derivó en un enfrentamiento a balazos con los agentes de protección y la evacuación de emergencia del mandatario.

Detalles confirmados

El dispositivo desplegado por el Servicio Secreto redujo el aforo total a solo 700 asistentes, en comparación con las más de 2 mil 600 personas registradas en la cita anterior. Entre las nuevas medidas aplicadas destacó el control estricto mediante códigos QR individuales en los accesos. Ante el despliegue operativo, el mandatario utilizó el humor para matizar la jornada, expresando comentarios irónicos respecto al uso de blindaje personal y el rigor en las revisiones a los asistentes.

Durante el desarrollo del protocolo, se otorgaron reconocimientos a profesionales de medios como The Wall Street Journal, Associated Press, CNN y The New York Times, además de otorgarse una distinción especial al agente del Servicio Secreto Victor Gonzales, quien resultó lesionado al repeler el ataque perpetrado meses atrás. La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, reafirmó ante el mandatario el compromiso institucional con la Primera Enmienda.

Impacto en la comunidad

En su alocución, el presidente también defendió el avance en las obras del nuevo salón de bailes de la sede ejecutiva, asegurando que el proyecto avanza conforme al presupuesto asignado. La velada concluyó sin la presencia de altos funcionarios del gabinete ni de la primera dama, consolidando el retorno formal del jefe del Ejecutivo a las actividades tradicionales con la prensa acreditada.