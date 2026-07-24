Hombre con aguja en la boca es atendido por paramédicos en Múzquiz

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, con apoyo de elementos de Vialidad encabezados por el profesor Carlos Mendoza Vargas, auxiliaron a un hombre que tenía una aguja incrustada en el interior de la boca, por lo que fue trasladado al Hospital General 'Hugo Héctor Martínez Tijerina' para recibir atención médica.

Los hechos se registraron en la Plaza Hidalgo, ubicada en el Centro Histórico de Múzquiz, hasta donde acudieron los cuerpos de auxilio tras el reporte de una persona lesionada.

Al llegar, localizaron a un hombre de aproximadamente 27 años de edad, quien no podía hablar y únicamente emitía balbuceos debido a que tenía el objeto punzocortante incrustado en la piel del interior de la boca.

Ante la situación, los paramédicos realizaron una valoración inicial para estabilizar al paciente y determinar la gravedad de la lesión.

Posteriormente, con apoyo de elementos de Vialidad, el hombre fue trasladado de emergencia al nosocomio donde quedó bajo atención del personal médico.

Hasta el momento no se ha informado cómo ocurrió el incidente ni las circunstancias en las que la aguja quedó incrustada en la boca del paciente.