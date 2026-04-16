DOOSUNG TECH iniciará operaciones en Monclova: reunión con Carlos Villarreal

El alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de seguimiento con Kichae Jung, director general de DOOSUNG TECH, compañía anunciada en octubre de 2025 y que prevé iniciar operaciones en los próximos meses, con la generación de cientos de fuentes de empleo.

Durante el encuentro, se revisaron los avances del proyecto y las condiciones para su próxima puesta en marcha, la cual forma parte de las estrategias para fortalecer el desarrollo económico de la región.

El edil compartió que se mantiene una labor coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Desarrollo Económico, Luis Olivares, con el objetivo de seguir promoviendo a la ciudad como un destino atractivo para la inversión.

Estos proyectos contribuyen a detonar el crecimiento económico, al tiempo que generan más y mejores oportunidades laborales para las familias de Monclova y la región.

El gobierno municipal continuará trabajando en equipo con el estado para atraer nuevas empresas y consolidar el desarrollo industrial.