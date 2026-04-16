DeAcero genera empleo temporal en Ramos Arizpe: nueva planta acerera

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La construcción de una nueva planta acerera en el municipio ha generado un repunte en el empleo temporal, con cifras que han alcanzado hasta los 2 mil trabajadores durante las etapas más intensas de la obra.

El proyecto, impulsado por la empresa DeAcero, contempla una inversión cercana a los 750 millones de dólares e incluye la instalación de hornos eléctricos de alta capacidad, lo que permitirá ampliar la producción de acero en la región una vez que entre en operaciones.

Empleo temporal en Ramos Arizpe

Durante la fase actual, la ocupación laboral se mantiene entre mil 500 y mil 800 personas, principalmente en trabajos de construcción, montaje e infraestructura, lo que ha representado una fuente de ingresos temporal para cientos de familias.

Se prevé que, al concluir la edificación, la planta continúe generando empleo, aunque en menor proporción, con poco más de mil puestos directos en su etapa productiva, además de otros indirectos ligados a servicios y proveeduría.

Detalles de la inversión de DeAcero

De acuerdo con estimaciones del propio proyecto, los primeros procesos de fundición podrían iniciar en agosto, en una planta diseñada con posibilidad de expansión futura, lo que permitiría incrementar su capacidad instalada conforme avance su operación.

El complejo también contempla el uso de tecnologías que buscan optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental, además de considerar el uso de agua tratada para su funcionamiento.

Aunque la industria acerera enfrenta retos a nivel internacional, este tipo de inversiones continúan llegando a la región, principalmente por su ubicación estratégica y su vocación industrial.