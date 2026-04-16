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Coahuila

Menor de 17 años vinculado por Juez Winston Cruz por viol4ción en Ciudad Acuña

En Ciudad Acuña, un menor de 17 años es procesado por viol4ción a un niño de 6, luego de que la Fiscalía confirmara las pruebas médicas. Audiencia el 18 de mayo.

Hilda Sevilla
Por Hilda Sevilla - 16 abril, 2026 - 08:20 p.m.
Menor de 17 años vinculado por Juez Winston Cruz por viol4ción en Ciudad Acuña
Trascendió que en su declaración, el menor de 17 años negó los hechos de abuso sexual en contra de su medio hermano.

SALTILLO, COAH.- Por el delito de violación equiparada a menor de 15 años, el Juez Winston Cruz vinculó a proceso al menor de edad de 17 años que presuntamente abusó de su hermanastro de seis años de edad, en hechos que ocurrieron en Ciudad Acuña.

El Juez otorgó tres meses de plazo para las investigaciones en la audiencia inicial, de la que derivó la causa penal 90/2026.

El Juez otorga plazo para investigaciones

La siguiente audiencia se celebrará el próximo 18 de mayo, en donde se revisará la medida cautelar, luego de que el Juez ordenó que el adolescente quedara interno en Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil de Saltillo, municipio donde también se llevó a cabo la audiencia inicial.

Trascendió que en su declaración, el menor de 17 años negó los hechos de abuso sexual en contra de su medio hermano.

Confirmación de la Fiscalía General del Estado

Cabe señalar que el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, había confirmado anteriormente que las pruebas médicas realizadas al niño de 5 años confirmaron la agresión.

El menor señalado como responsable huyó de Ciudad Acuña al conocerse los hechos y posteriormente detenido en Torreón y trasladado a Saltillo, donde enfrenta su proceso legal.

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Menor de 17 años vinculado por Juez Winston Cruz por viol4ción en Ciudad Acuña
La autoridad otorgó tres meses de plazo para las investigaciones en la audiencia inicial, de la que derivó la causa penal 90/2026.

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    La autoridad otorgó tres meses de plazo para las investigaciones en la audiencia inicial, de la que derivó la causa penal 90/2026.

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