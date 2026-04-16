Rehabilitación de pavimento en Saltillo liderada por Javier Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso de ofrecer vialidades seguras y en óptimas condiciones, el alcalde Javier Díaz González continúa con los trabajos de rehabilitación de pavimento dañado en diversas vialidades principales, así como en calles al interior de colonias de Saltillo.

Javier Díaz informó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" intensificó sus acciones a fin de mejorar la movilidad urbana, reducir riesgos para automovilistas y peatones, al atender puntos que presentan desgaste por el paso del tiempo y el alto flujo vehicular.

A través de maquinaria especializada a base de calor, el Gobierno de Saltillo rehabilitó diversos tramos del asfalto dañado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre los bulevares Antonio Cárdenas y Emilio Arizpe de la Maza, al sur de la ciudad.

Los trabajos consisten en la reposición de carpeta asfáltica y nivelación de superficies, lo que permite una circulación más ágil y segura.

"Atendemos de manera puntual los reportes ciudadanos y trabajamos de forma constante para mejorar nuestras calles, ya que sabemos que contar con vialidades en buen estado es fundamental para la seguridad y calidad de vida de la población", señaló el Alcalde de Saltillo.

De manera simultánea, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública rehabilitaron diversos tramos de la carpeta asfáltica del fraccionamiento Lomas del Refugio, entre las calles Guacali, Cordillera de los Andes y Santa Lucía.

Javier Díaz destacó que las cuadrillas municipales continuarán con los recorridos y la atención de los distintos sectores de la ciudad para identificar y reparar de forma oportuna las áreas que requieren intervención, además de recordar el número 844-160-08-08 del asistente virtual "Saltillo Fácil" para reportar el pavimento en mal estado.

1 / 2 Con maquinaria especializada, se atendieron tramos dañados en el periférico Luis Echeverría Álvarez para lograr una circulación más ágil. 2 / 2 Brigadas municipales también intervinieron calles del fraccionamiento Lomas del Refugio con reposición de carpeta asfáltica y nivelación. ❮❯