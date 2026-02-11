Inicia campaña intensiva de Vacunación contra el sarampión en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA. – Ante el incremento de casos de sarampión en diversas entidades de la República y la reciente notificación del fallecimiento de un menor en el estado vecino de Durango, la Jurisdicción Sanitaria Cuarta ha puesto en marcha un programa especial de vacunación. El Dr. Faustino Aguilar Arocha, titular de la dependencia, informó que estas acciones responden a una estrategia estatal prioritaria para blindar a la región contra posibles brotes de esta enfermedad altamente contagiosa.

Acciones de la autoridad

Esta iniciativa, que arrancó formalmente este 11 de febrero, se llevará a cabo bajo la modalidad de "barrido casa por casa", con el objetivo de asegurar que ninguna familia se quede sin acceso a esta importante medida de prevención. Las brigadas recorrerán sectores estratégicos durante los próximos diez días, extendiendo sus labores hasta el 20 de febrero.

El programa contempla una cobertura amplia en diversas colonias, comenzando hoy en los sectores de Campanario y Occidental, y continuando en días posteriores en Diana Laura, Misiones, 21 de Marzo y Colinas de Santiago. Además de las visitas domiciliarias, se han habilitado puntos fijos y horarios vespertinos en el Centro de Salud Guadalupe, así como jornadas intensivas en sitios de alta concurrencia como el Mercadito y las instalaciones de la UAdeC, donde se atenderá en horarios extendidos para facilitar la participación ciudadana.

Detalles confirmados

Como parte de una estrategia integral, la campaña también llegará a centros de trabajo y organizaciones sociales, incluyendo visitas programadas a empresas como Wittur/Sematic, Trinity y SIKA Transportes, así como a centros comunitarios como Cristo Vive. Esta vinculación con el sector laboral y social busca maximizar el alcance de la inmunización, garantizando que el personal operativo y los grupos vulnerables reciban su dosis de manera oportuna y cercana a su entorno cotidiano.

Finalmente, las autoridades de salud exhortan a la población a colaborar con el personal de vacunación, quienes acudirán debidamente identificados a sus domicilios. Se recomienda a los padres de familia y tutores tener a la mano la Cartilla Nacional de Salud para agilizar el proceso y asegurar un registro correcto del esquema de vacunación. Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso con el bienestar público y la erradicación de enfermedades prevenibles en la región.