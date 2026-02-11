Y donde quedarán tus regalos del 14 de febrero... pues... ¡en la basura!

Lo que alguna vez fue un regalo romántico —quizá acompañado de promesas, flores y muchos "para siempre"— terminó dando la vuelta por toda la ciudad... pero arriba de un camión recolector de basura de Servicios Primarios de Monclova.

Sí, un enorme oso de peluche fue visto esta mañana como adorno en una unidad de basura que recorría las calles, ya no como símbolo de amor, sino como parte de los desechos.

La realidad de los regalos de San Valentín

Una escena curiosa, un poco chusca y muy cercana a la realidad de más de una historia sentimental.

Porque así como llegan los peluches gigantes en fechas especiales, también hay finales inesperados: hoy están en la sala, mañana en la cajuela... y pasado mañana saludando a toda la ciudad desde el camión de la basura.

Un final inesperado para un regalo

La imagen aparece justo a días del 14 de febrero, cuando abundan los chocolates, las flores y los osos de todos los tamaños.

Tal vez, más que un final triste, el gran oso protagonizó una despedida pública.

Porque entre la basura no solo se van objetos, también se cierran capítulos y se hace espacio para lo que viene.

Y quién sabe... quizá el próximo 14 de febrero otro peluche vuelva a empezar la historia.