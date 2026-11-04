Ahora los drones también hablan

Los drones ya no solo sobrevuelan Monclova, ahora también hablan. Su presencia llamó la atención de habitantes que, aunque ya estaban acostumbrados a observar estos equipos volar a baja altura, se sorprendieron al escuchar mensajes de voz con indicaciones de seguridad.

El uso de drones equipados con altavoces en Monclova y la Región Centro forma parte de las estrategias oficiales de seguridad. A través de ellos, las corporaciones emiten alertas preventivas, recomendaciones ciudadanas y mensajes disuasorios para advertir que determinadas zonas están bajo vigilancia y desalentar posibles actividades delictivas.

"Operativo aéreo de Seguridad", "cualquier vehículo sospechoso será identificado" y "llamar al 911 en caso de emergencia", son algunas de las frases que se escuchan durante los recorridos de estas unidades.

Las autoridades de Monclova implementan drones con altavoces para alertar a la población sobre seguridad.

Uno de los despliegues pudo observarse en los alrededores de los panteones municipales, donde cientos de personas acudieron durante las celebraciones del Día de Muertos. Ante la concentración de visitantes, las autoridades de seguridad utilizaron estos dispositivos para reforzar la vigilancia, mantener presencia desde el aire y difundir recomendaciones para prevenir incidentes.

Durante el Día de Muertos, drones vigilan panteones y emiten recomendaciones a los asistentes.

Los drones forman parte del nuevo equipamiento de inteligencia de Seguridad Pública y son operados mediante el Centro Integral de Seguridad (CEIS) y el Centro de Comando y Control (C2), en acciones coordinadas por el C4. Con estos equipos, las corporaciones amplían su capacidad de vigilancia aérea y suman una herramienta de comunicación directa con la población, al llevar advertencias y recomendaciones hasta las calles mediante altavoces.

El uso de drones en Monclova forma parte de una estrategia de seguridad integral para la región.