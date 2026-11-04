Manolo Jiménez entrega distintivo Más Feliz a empresas de Torreón

Torreón, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la salud mental, el bienestar laboral y la calidad de vida de las familias coahuilenses, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y su esposa, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de la Oficina Inspira Coahuila, encabezaron la entrega del distintivo Más Feliz a empresas de la región Laguna que incorporaron acciones de prevención, detección y atención de la salud mental entre sus trabajadores.

"¡Con una inversión sin precedentes, los proyectos de salud mental en Coahuila siguen Pa' Delante! Junto con mi esposa Paola Rodríguez y el alcalde Miguel Riquelme, entregamos en Torreón el "Distintivo + Feliz" a 24 empresas comprometidas con la salud mental de sus trabajadores. Seguimos sumando esfuerzos para fortalecer la calidad de vida de nuestra gente!", destacó el gobernador.

El gobernador Manolo Jiménez destaca la importancia de la salud mental en el trabajo.

En esta primera etapa, 100 empresas de Coahuila se registraron en el programa, con una representación cercana a los 90 mil trabajadores. De ellas, 24 cumplieron con los criterios establecidos para obtener el distintivo, que reconoce el compromiso de los centros laborales con el bienestar de sus colaboradores.

Durante el evento, el gobernador destacó que la calidad de vida es el eje que orienta el trabajo de su administración y que para alcanzarla es indispensable la coordinación entre sociedad civil, iniciativa privada, ciudadanía y los distintos órdenes de gobierno.

Señaló que esta colaboración ha permitido fortalecer áreas fundamentales para el desarrollo de Coahuila, como seguridad, economía, educación, infraestructura y salud, con una visión transversal que busca mejores condiciones para las familias.

Inspira Coahuila reconoce a 24 empresas por su compromiso con el bienestar laboral.

En materia de seguridad, destacó el fortalecimiento del blindaje estatal y el posicionamiento de Torreón entre las cinco ciudades más seguras de México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

Asimismo, resaltó que, pese a los retos del entorno económico internacional, Coahuila mantiene su capacidad para atraer inversiones y generar empleos, además de impulsar programas educativos, becas y acciones de infraestructura en todas las regiones.

En este contexto, reconoció el trabajo de Inspira Coahuila, encabezado por Paola Rodríguez López, para fortalecer la estrategia estatal de salud mental y llevar sus servicios a más espacios de la vida cotidiana.

El gobernador subrayó que las empresas son aliadas fundamentales en esta tarea, pues el bienestar de las y los trabajadores también repercute en la productividad, la convivencia y la estabilidad de sus familias.

Por su parte, Paola Rodríguez López, explicó que el distintivo Más Feliz contempla 20 criterios orientados a establecer mecanismos de prevención y atención de la salud mental dentro de los centros de trabajo.

Entre las acciones que deben implementar las empresas se encuentran la evaluación de sus trabajadores para identificar oportunamente necesidades de atención psicológica, el seguimiento de los casos detectados, la definición de rutas de actuación ante situaciones de urgencia, la capacitación del personal para reconocer señales de alerta y la difusión de los servicios gratuitos de salud mental disponibles en Coahuila.

Destacó que, gracias a la participación de las empresas, esta iniciativa ya beneficia a miles de personas en el estado, mediante acciones que permiten identificar, acompañar y canalizar a quienes necesitan apoyo profesional.

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila señaló que esta estrategia complementa los servicios de atención psicológica gratuita disponibles en los 38 municipios, así como las acciones que se desarrollan en escuelas y hospitales para fortalecer la prevención y atención de la salud mental.

Asimismo, anunció que se impulsará Más Feliz en Familia, una nueva etapa que permitirá acercar herramientas de orientación y acompañamiento a los hogares de los trabajadores, aprovechando la vinculación que ya existe con las empresas.

Añadió que próximamente se abrirá una nueva convocatoria para que más centros laborales, sin importar su tamaño o región, puedan incorporarse al programa y fortalecer sus políticas de bienestar.

El Gobierno del Estado reconoció la participación de las empresas y el trabajo coordinado de las secretarías de Economía y Salud, así como de Inspira Coahuila, cuya colaboración ha permitido llevar esta estrategia del ámbito institucional a los espacios donde las personas desarrollan gran parte de su vida.

Con estas acciones, Coahuila fortalece una política de bienestar que reconoce que la salud mental también forma parte de la calidad de vida, y que atenderla oportunamente requiere la participación de gobiernos, empresas, trabajadores y familias.