Dual Monclova destaca la fuerza laboral femenina en su planta

MONCLOVA, COAH – En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la empresa Dual destacó el papel fundamental que desempeña el género femenino en sus operaciones, donde actualmente representan el 75 % de su fuerza laboral.

De una plantilla total de 400 empleados, aproximadamente 300 son mujeres, consolidándose como el motor principal de la planta. Denisse Medina, integrante del equipo de Recursos Humanos, señaló que este predominio femenino marca un cambio significativo respecto a años anteriores, donde el valor del trabajo se centraba mayoritariamente en los hombres.

La empresa resaltó no solo la capacidad técnica de sus trabajadoras, sino también su compromiso social. Se estima que el 60 % de las empleadas son madres de familia, quienes combinan sus responsabilidades en el hogar con una destacada disciplina laboral.

"Ser mujer es levantarse cada día y seguir luchando", expresó Jessica Martínez, trabajadora de la planta, durante el evento conmemorativo. Por su parte, Marcela Cuevas recordó que cada colaboradora lleva consigo una "historia de lucha y decisión".

La dirección de la empresa y representantes sindicales han impulsado la contratación de mujeres debido a su responsabilidad, puntualidad y especial cuidado en procesos detallados, como la costura.

Como parte de las actividades de la semana bajo el concepto de #sororidad, los compañeros varones se sumaron a la causa vistiendo prendas en colores blanco y morado en señal de apoyo y respeto. La jornada cerró con un mensaje de unidad, reafirmando que, aunque la planta no hace excepciones de género, el valor y la voz de la mujer son hoy más fuertes que nunca en la industria local.