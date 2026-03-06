Jesús Medina marcha en Sabinas por su hermana Jimena

SABINAS, COAH.- "Este año lamentablemente no van a asistir mis hermanos, pero espero poder llegar yo igual para seguir apoyando", dijo Jesús Humberto Medina Márquez al confirmar su participación en la marcha del Día Internacional de la Mujer en Sabinas. Recordó que Jimena Medina, su hermana, gustaba de apoyar causas y que él nunca imaginó estar en una manifestación hasta que ocurrió la tragedia familiar.

Medina Márquez relató que el año pasado asistieron todos sus hermanos y que Jimena era el centro de su vida cotidiana. Contó que al salir del trabajo ella lo atendía, o él le tenía la comida lista cuando volvía de la escuela. Desde su ausencia, agregó, el duelo ha sido lo más difícil que ha vivido. Dijo que no pensó nunca en el dolor que atraviesan otras familias hasta que le ocurrió a la suya.

Para él, marchar es una forma de acompañar a víctimas y de exigir que no se normalicen desapariciones ni feminicidios en la región. Jesús Humberto comentó que seguirá sumándose a las marchas que convoquen, porque el objetivo es que se haga algo, que se haga justicia. Insistió en que no puede continuar pasando que falten más mujeres sin consecuencias ni respuesta institucional suficiente.

Con tono de voz triste, el joven describió cómo la rutina doméstica con Jimena se rompió de un día a otro. Ese eco en la casa vacía, dijo, lo lleva a las calles el 8 de marzo, no por activismo planeado, sino por lealtad a su hermana. Finalmente, el entrevistado señaló que espera que la marcha de Sabinas sirva para que autoridades avancen casos y para que otras familias no pasen por lo mismo. Jesús Humberto Medina Márquez irá solo este año, pero irá por Jimena.