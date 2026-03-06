Bomberos sofocan incendio en vivienda de Sabinas

SABINAS, COAH.- Elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad sofocaron un incendio en una vivienda ocupada en la calle Compostela esquina con Zaragoza, en la colonia San Antonio, en hechos ocurridos alrededor de las diez de la mañana.

Afortunadamente, no se presentaron personas lesionadas en el incidente. Sin embargo, es importante destacar que esta es la segunda ocasión en la presente semana que una vivienda es incendiada. La primera vez ocurrió el pasado miércoles en la calle Lerma y Río Conchos, en la colonia Vista Hermosa, y fue denunciada a las autoridades policíacas para buscar a los presuntos responsables.

Las autoridades no han dado información sobre las causas del incendio, pero se presume que podría ser un acto intencional. La vivienda afectada se encuentra en buen estado, aunque sufrió daños significativos.

El cuerpo de bomberos informó a las autoridades policiacas que investigan el incidente y trabajan para determinar las causas exactas del incendio. Mientras tanto, se pidió a la comunidad mantenerse en alerta y denunciar cualquier situación sospechosa.

La denuncia del incidente anterior en la colonia Vista Hermosa sigue en proceso, y las autoridades esperan encontrar a los responsables de este acto. Los incendios provocados, tanto en viviendas como en otros lugares, van en aumento, situación que obliga a los ciudadanos y autoridades a pensar que se trata de personas indigentes y con problemas de adicciones.