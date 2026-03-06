Diego Garduño confirma avances en ley de adicciones en Coahuila

SABINAS, COAH.- Tras la aprobación en Coahuila de la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención de las Adicciones, autoridades de procuración de justicia comenzaron con los preparativos para poner en marcha los mecanismos que permitirán su aplicación en las distintas regiones del estado.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que actualmente se trabaja en la etapa de organización y coordinación institucional para que la normativa pueda aplicarse de manera efectiva una vez que entren en funcionamiento los procedimientos establecidos.

Explicó que uno de los puntos centrales de esta nueva legislación será establecer una comunicación directa entre los centros de recuperación de adicciones y los agentes del Ministerio Público, lo que permitirá contar con un control y seguimiento de los ingresos y egresos de personas en estos establecimientos.

Garduño Guzmán señaló que el objetivo es garantizar que los centros operen dentro de un marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos de quienes buscan rehabilitarse, además de prevenir posibles irregularidades en la operación de los llamados anexos.

Finalmente, indicó que conforme avancen los preparativos se estarán definiendo los mecanismos de coordinación y supervisión que permitirán a las autoridades mantener un contacto permanente con estos centros de atención, como parte del nuevo esquema de control contemplado en la ley aprobada por el Congreso del Estado el pasado mes de diciembre.