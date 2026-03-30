Monclova celebra la décimo sexta edición del Día del Taco

En un ambiente 100 por ciento familiar, cientos de personas se dieron cita en la Plaza Principal del municipio de Monclova para celebrar la décimo sexta edición del Día del Taco, evento que reunió a más de 40 comerciantes y la participación de 25 agrupaciones musicales locales.

La organizadora del evento, Elizabeth García, informó que durante la jornada se registró una asistencia aproximada de 20 mil personas, consolidando esta festividad como una de las más importantes en la ciudad y del estado de Coahuila.

"Queremos incrementar siempre un poco la afluencia de clientes; el Día del Taco ha crecido y desde un principio la gente lo tomó como algo propio", expresó, al destacar que además de la oferta gastronómica, los grupos musicales contaron con un espacio para darse a conocer.

La música local anima la celebración

Entre las agrupaciones que se presentaron destacaron Tambora Rielera, Yahari, Grupo Felino y Tambora Perdida, quienes animaron a los asistentes con su música a lo largo del día.

Como parte de las actividades, se llevó a cabo la sexta edición del concurso de la tortilla de harina, en el que participaron más de 20 concursantes, incluyendo un hombre. La organizadora resaltó que este ingrediente es esencial en la identidad gastronómica local.

"La tortilla de harina es una parte esencial de los monclovenses y es lo que nos distingue cuando estamos fuera", señaló.

Impacto económico del evento

Además del ambiente festivo, se subrayó el impacto económico del evento, tanto directo como indirecto, al beneficiar a comerciantes, restauranteros y negocios del primer cuadro de la ciudad.

"El centro vuelve a tener vida, no solo la plaza, también estacionamientos, restaurantes y tiendas. Es un evento importante no solo de diversión, sino para la economía de Monclova", indicó.

Desde su inicio, el evento se ha caracterizado por ser libre de alcohol y enfocado a la convivencia familiar, lo que ha permitido su crecimiento y consolidación a lo largo de seis años, generando ingresos para decenas de familias locales.