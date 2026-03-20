Coahuila refuerza su seguridad con nuevo cuartel militar y arco de seguridad

SALTILLO, COAH.- Con el arranque de, cuartel militar y arco de seguridad en el Ejido Encarnación de Guzmán, en los límites de la Región Sureste de Coahuila y Zacatecas, el Gobierno de Coahuila fortaleció su infraestructura en materia de seguridad en la zona limítrofe con Zacatecas, así como en puntos cercanos a San Luis Potosí y Nuevo León.

Así expresó el Secretario de Seguridad Pública en el estado, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez: "Un cuartel militar y un arco de seguridad carretero no sólo representa inversión en infraestructura, sino una acción preventiva para blindar al estado y garantizar la tranquilidad de la población"; destacó.

El funcionario añadió que el proyecto forma parte de una estrategia integral impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a consolidar un modelo de seguridad basado en la anticipación, la coordinación institucional y el uso de tecnología.

Acciones de la autoridad

Así mismo, expresó que las nuevas instalaciones estarán equipadas con sistemas avanzados de videovigilancia, incluyendo reconocimiento facial, lectura de placas vehiculares y monitoreo permanente, lo que permitirá reforzar la capacidad operativa de las corporaciones estatales.

Además, el arco carretero contará con carriles de revisión, áreas para análisis de información y conexión directa con los centros de control como el C4 y los C2 municipales, operando de manera continua durante todo el año.

Gutiérrez Rodríguez subrayó que este tipo de infraestructura permite actuar con mayor eficacia en la prevención del delito, al tiempo que fortalece la presencia de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos del estado.

"Con estas obras, Coahuila continúa ampliando su red de vigilancia y protección territorial. Actualmente, el estado cuenta con al menos 15 cuarteles distribuidos en distintas regiones, lo que ha permitido mejorar la cobertura y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo", reiteró el Secretario de Seguridad.

Detalles confirmados

Asimismo, destacó que estas acciones buscan brindar mejores condiciones de trabajo a los elementos de seguridad, quienes contarán con mayor respaldo institucional para desempeñar sus funciones.

Finalmente, el funcionario insistió que el objetivo es mantener a Coahuila como una de las entidades más seguras del país, mediante una estrategia sostenida que prioriza la prevención, la inteligencia y la proximidad con la ciudadanía.