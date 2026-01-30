Ejército Mexicano apoya a Monclova ante descenso de temperaturas

Además de mantener labores de vigilancia y seguridad, elementos del Ejército Mexicano han reforzado su presencia en Monclova con acciones de apoyo humanitario ante el descenso de temperaturas, demostrando cercanía y solidaridad con la población.

A través del Plan DN-III-E, los uniformados brindan respaldo en diversas contingencias y situaciones de riesgo, no solo durante desastres naturales, sino también cuando las condiciones climáticas representan un peligro para la ciudadanía, como ocurre con la llegada de los frentes fríos.

Este apoyo se ha hecho evidente durante el paso del frente frío número 30 y, recientemente, con el frente frío 32, que ha generado un ambiente gélido en la región.

En estas condiciones, los elementos han ofrecido bebidas calientes como café y chocolate, además de pan dulce y alimentos, principalmente a familias que permanecen a las afueras de hospitales y a personas en situación de calle.

Tan solo ayer, la presencia del Ejército se registró en el exterior de la Clínica 7 del IMSS, específicamente en el bloque B, donde se realizó la entrega de chocolate caliente y comida a personas que permanecen por horas a la intemperie a la espera de noticias sobre la salud de sus familiares.

Estas acciones han sido bien recibidas por la ciudadanía, quienes destacaron el respaldo brindado por el Ejército Mexicano en momentos de vulnerabilidad, reconociendo la labor humanitaria y el acompañamiento que ofrecen más allá de sus funciones de seguridad.