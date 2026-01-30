Monclova impulsa la Actuación Digital Notarial en seminario regional

El notariado de Monclova tuvo una participación sobresaliente en el V Seminario Regional del Notariado del Norte del País, encuentro que reunió a los Colegios de Notarios de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, y que sirvió como espacio de análisis y reflexión sobre los retos actuales de la fe pública, particularmente en materia de modernización y uso de nuevas tecnologías.

En entrevista, Bernardo Molina Heinrichs, presidente del Colegio de Notarios de la Región Centro del Estado de Coahuila, destacó la relevante presencia del notariado coahuilense, especialmente de la Delegación Monclova, la cual formó parte activa del programa académico del seminario con una ponencia de alto nivel.

La participación de Coahuila se centró en el tema de la Actuación Digital Notarial, considerado clave para el futuro del notariado mexicano.

En esta exposición intervino el licenciado Patrick, integrante de la Comisión de Actuación Digital Notarial del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), así como la notaria, Lydia Guerra Flores, ambos originarios de Monclova, quienes como ponente compartieron su experiencia práctica en la aplicación de herramientas tecnológicas dentro de la función notarial.

Durante la ponencia se explicó que la Actuación Digital Notarial se sustenta en el uso de plataformas tecnológicas desarrolladas en entornos cerrados y seguros, cuyo objetivo es modernizar la fe pública, reforzar la seguridad jurídica y garantizar la integridad de los instrumentos notariales que pertenecen al Estado, sin afectar los principios fundamentales que rigen la actividad notarial.

Asimismo, se abordaron los principales retos que enfrenta el notariado mexicano para consolidar este proceso de modernización, entre ellos la creación de una Ley Modelo y su adecuada armonización en las 32 entidades federativas, la implementación de sistemas interoperables y la inversión constante en infraestructura y mantenimiento tecnológico.

Finalmente, se resaltó el papel del Colegio Nacional del Notariado Mexicano en la democratización del uso de tecnologías, reafirmando el compromiso del gremio notarial con la innovación, la legalidad y la certeza jurídica en beneficio de la sociedad.