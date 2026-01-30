Pemex se desiste de recursos en Coahuila: Jueza exige comparecencia

Dentro del proceso concursal, Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de su apoderado Ángel Roque Servín, ha solicitado formalmente desistirse de tres recursos de revocación interpuestos contra autos dictados entre finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026. Sin embargo, la Jueza Ruth Haggi Huerta García ha respondido con firmeza, determinando que para que este desistimiento sea válido, el representante de la petrolera debe comparecer físicamente ante el juzgado o ratificar su firma de manera electrónica en un plazo de tres días. De no cumplirse con esta formalidad, la autoridad judicial advirtió que continuará con el trámite legal de dichos recursos, ignorando la intención de la paraestatal.

Por otro lado, la administración del concurso mercantil reportó un avance financiero crítico con el reintegro de $12,542,560.00 MXN a la masa de Minera del Norte, S.A. de C.V.. El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez acreditó mediante comprobantes de transferencia electrónica que el pasado 30 de diciembre de 2025 cumplió con el requerimiento judicial de transferir dichos fondos desde las cuentas de Altos Hornos de México (AHMSA). Con esta acción, el juzgado dejó sin efectos los apercibimientos y las posibles medidas de apremio que pesaban sobre el especialista, saneando así una de las disputas de flujo de efectivo más vigiladas del proceso.

El panorama para AHMSA se complica drásticamente en el ámbito laboral, ya que la empresa ha perdido la protección que mantenía suspendidas las ejecuciones de sentencia en Coahuila. El Juzgado Segundo de Distrito fue notificado de que la acerera no exhibió las garantías económicas exigidas en los expedientes 439/2024-II y 440/2024-III, lo que permite a los actores proceder con el cobro forzoso de sus prestaciones. Esta falta de liquidez o de voluntad para garantizar los juicios deja a la compañía vulnerable ante una nueva ola de embargos y ejecuciones directas.

Sumado a lo anterior, el Tribunal Laboral Federal informó que en el caso del trabajador Juan José Morado Vázquez, ha vencido el término para que AHMSA diera cumplimiento voluntario a la condena impuesta en diciembre de 2025. Al no existir un pago por parte de la empresa, se han dejado a salvo los derechos de la parte actora para solicitar la ejecución inmediata de la sentencia. Ante esta situación, la Jueza ordenó que todos estos créditos laborales sean puestos a disposición del síndico para que sean considerados dentro del orden de prelación, priorizando los derechos de los trabajadores conforme a la ley.

Finalmente, el juzgado reafirmó su rigor procesal al desechar diversas peticiones del Primer Tribunal Laboral Federal en Chihuahua debido a deficiencias técnicas insalvables. A pesar de la relevancia de la información solicitada sobre el estado del concurso, el juzgado determinó no realizar pronunciamiento alguno debido a que los oficios recibidos carecían de firma electrónica válida. Este cierre de acuerdos del 29 de enero de 2026 subraya un momento de alta tensión donde las fallas administrativas y la falta de garantías financieras están definiendo el destino de los activos de AHMSA.