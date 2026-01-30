Merco inicia programa de redondeo para becas de mujeres en Monclova

Este viernes se dio el banderazo oficial al programa de redondeo en las tiendas Merco, una iniciativa que busca recaudar fondos para apoyar las causas sociales del Club de Mujeres de Negocios y Profesionistas de Monclova A.C.. Bajo la dirección de la Rosa Carmen Balderas Adán, la asociación hace un llamado enérgico a la comunidad para que participe activamente al realizar sus compras, ya que cada centavo donado se destinará directamente a becas para mujeres de escasos recursos que aspiran a concluir sus estudios y obtener un título profesional.

Con 39 años de trayectoria en la región, esta asociación civil ha sido fundamental para transformar la vida de mujeres en niveles de secundaria, preparatoria y universidad. Actualmente, el club sostiene a 70 becarias activas, permitiéndoles alcanzar metas académicas que elevan su nivel de vida en los ámbitos cultural, social y económico. Sin embargo, la necesidad sigue siendo latente, pues cuentan con una lista de espera de 22 jóvenes que dependen de la recaudación de eventos y programas como este redondeo para poder integrarse al padrón de beneficiarias.

El éxito de este programa se refleja en testimonios de profesionistas que hoy sirven a la sociedad, como ingenieras, nutriólogas y médicos especialistas, muchas de ellas egresadas de facultades de la UAdeC como FIME y FACC. Un caso emblemático mencionado por la directiva es el de una doctora que, tras ser becada desde la preparatoria, hoy dirige una fundación dedicada a cirugías de corazón abierto. Estos resultados garantizan que el donativo de la ciudadanía en las cajas de Merco tiene un impacto real y duradero en la formación de nuevas profesionales para Monclova.

Para asegurar la transparencia en el uso de los recursos, el club mantiene un estricto proceso de selección que incluye estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias, además de exigir a las alumnas un promedio mínimo de 8.5 para conservar su beca. La Lic. Balderas Adán reiteró que, además de la campaña de redondeo, el club continúa con sus actividades tradicionales como el evento "Noche Buena" en junio, siempre con el objetivo de que ninguna mujer con deseos de superación se quede sin estudiar por falta de recursos.