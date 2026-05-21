Despliegan operativos de seguridad en Monclova: Fernández Montañez

La Fiscalía del Estado, Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina desplegarán operativos a pie en colonias de Monclova y Frontera con alta incidencia de pandillas, narcomenudeo y otras problemáticas de seguridad.

El fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que estas acciones iniciarán en sectores como Colinas de Santiago y la zona Oriente de Monclova, así como en la colonia Diana Laura en Frontera, donde ya se tienen identificados puntos de conflicto. Explicó que, a diferencia de los rondines tradicionales, estos operativos serán "pie tierra", con recorridos de aproximadamente cuatro horas en los que participan todas las corporaciones, además de unidades de integración familiar.

Durante estas intervenciones, las autoridades dialogan directamente con vecinos para levantar reportes y atender problemáticas específicas. Fernández Montañez destacó que esta estrategia ya se ha implementado en municipios como Saltillo y Torreón, donde incluso se han instalado casetas de vigilancia y cámaras en puntos señalados por la ciudadanía como focos rojos.

Subrayó que el objetivo es fortalecer la cercanía con la población y atender las causas de los conflictos cotidianos en las colonias, más allá de los delitos de alto impacto, los cuales —dijo— se mantienen en niveles bajos en la entidad. Finalmente, reiteró que estos operativos buscan generar confianza entre los ciudadanos, al involucrarlos directamente en la identificación y solución de problemáticas en sus comunidades.