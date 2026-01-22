Prisión preventiva para detenido por abuso en Monclova

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina, confirmó que el hombre detenido por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de dos niñas en colonia Cedros de Monclova aceptó los cargos que se le imputan, durante su declaración ministerial.

Detalles confirmados

En entrevista, el funcionario explicó que, si bien el proceso legal continúa conforme a lo establecido por la ley, el imputado rindió una declaración en lo que calificó como un "sentido positivo". Al ser cuestionado directamente sobre si esto implicaba el reconocimiento de los hechos, el delegado fue enfático: "Por supuesto, claro que sí", respondió.

Medina precisó que, derivado de esta confesión, la carpeta de investigación se fortalece, aunque subrayó que será el juez quien determine la situación legal del acusado una vez que se celebre la audiencia correspondiente.

Actualmente, el presunto responsable permanece bajo prisión preventiva, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional. Será este sábado 24 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia en la que el Ministerio Público buscará su vinculación a proceso, con base en los elementos de prueba recabados.

"El caso se está atendiendo con toda la seriedad que amerita. Queremos que los niños, niñas y adolescentes tengan seguridad y que estos hechos no queden impunes", señaló el delegado regional de la Fiscalía.

Finalmente, Miguel Ángel Medina hizo un llamado a la comunidad, en especial a madres y padres de familia, para que permanezcan atentos a las actividades y desplazamientos de sus hijos, y refuercen las medidas de cuidado y supervisión.

"La prevención también es fundamental. Pedimos a los padres estar muy pendientes para evitar situaciones de riesgo", concluyó.