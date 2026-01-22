Programa de Verificación Vehicular 2026 en Saltillo para mejorar calidad de vida

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha el Programa de Verificación Vehicular 2026 como parte de las estrategias que se implementan para mejorar la calidad de vida de la población a través del cuidado del medio ambiente.

Díaz González, acompañado por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, exhortó a las y los propietarios de vehículos automotores en Saltillo a acudir a verificar sus unidades durante el mes de enero, periodo en el que se cuenta con un costo de recuperación de 28 pesos para automóviles particulares.

"Lo que buscamos en esta administración municipal es cómo tener una mejor calidad de vida; todas las acciones que realizamos están enfocadas a ello y en esto también está considerado el medio ambiente", declaró el alcalde de Saltillo.

Javier Díaz González recordó que el año anterior se realizó una importante inversión para modernizar el área de verificación vehicular con la adquisición de equipo de última generación.

El impacto del programa de verificación vehicular

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, afirmó que en el área a su cargo se trabaja para seguir construyendo un Saltillo más limpio, sano y con una mejor calidad de vida.

Apuntó que el año anterior se tuvo un incremento del 90 por ciento en el número de verificaciones realizadas en comparación con el 2024, y que el 96 por ciento de las unidades aprobó la prueba.

"La verificación vehicular no es solo trámites o números; es hablar de educación ambiental y responsabilidad ciudadana. Cuando cuidamos nuestro vehículo, lo mantenemos en buenas condiciones y lo verificamos, estamos tomando una decisión consciente a favor del aire que respiramos", apuntó Olache Valdés.

Módulos de verificación y costos

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que los módulos de verificación se ubican en la Plaza del Compositor, en Hidalgo esquina con Querétaro, colonia República Oriente; en el Parque Hundido, en avenida Juan Navarro y calle Francisco de Urdiñola, colonia Fundadores; y en la lateral de Antonio Cárdenas, casi esquina con calle Arboledas, a un costado del Parque Ecológico El Chapulín.

Los horarios en los tres puntos son de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El costo de recuperación para unidades de servicio público es de 122 pesos; y para motocicletas, cuatrimotos y vehículos todoterreno, de 110 pesos.

A aquellos vehículos que no pasen la prueba se les otorgará un plazo de un mes para atender las recomendaciones de ajuste y acudir a un segundo intento de manera gratuita.

En el evento estuvo presente la regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Amal Esper Serur, así como representantes de la iniciativa privada, estudiantes y habitantes de ese sector.