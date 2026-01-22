Protesta de pacientes del IMSS en Saltillo por condiciones médicas precarias

SALTILLO, COAHUILA.- La inconformidad de pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se hizo visible la mañana de este jueves en Saltillo, cuando derechohabientes y familiares interrumpieron el tránsito en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del Hospital General de Zona No. 2, para demandar mejores condiciones en su tratamiento médico.

Los manifestantes señalaron que reciben hemodiálisis en la clínica Hemocity, un servicio subrogado por el IMSS ubicado en las inmediaciones del hospital, donde, aseguran, prevalecen fallas graves de higiene y atención.

Estas condiciones, afirmaron, habrían provocado infecciones severas e incluso la muerte de más de una veintena de pacientes en los últimos meses.

Una de las pacientes, expuso que desde octubre se han registrado numerosos fallecimientos relacionados con bacterias adquiridas durante el tratamiento. Indicó que el polvo, la suciedad y la falta de protocolos adecuados representan un riesgo constante para quienes dependen del catéter para sobrevivir.

¿Qué exigen los pacientes del IMSS?

Ante este panorama, los afectados solicitaron que su atención sea trasladada a la clínica MS, ubicada en la Plaza Comercial Satélite, al poniente de la ciudad, donde consideran que existen mejores condiciones para recibir el tratamiento.

Otros pacientes denunciaron además deficiencias en el trato del personal y la ausencia de procedimientos claros. Hilario Murillo subrayó que no sólo se trata de infraestructura, sino de una atención digna y segura.

Denuncias sobre la atención médica

En el mismo sentido, familiares de pacientes señalaron que el personal de enfermería no siempre cumple con las medidas básicas de higiene durante la manipulación de los catéteres.

Tras cerca de dos horas de bloqueo, alrededor del mediodía los manifestantes liberaron la circulación, aunque advirtieron que continuarán exigiendo soluciones por parte de las autoridades de salud.