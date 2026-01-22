Alcaldesa de Arteaga en la mira por presuntas irregularidades en su gestión

ARTEAGA, COAHUILA.– A pesar de las constantes denuncias por presuntas irregularidades en la administración municipal de Arteaga, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores no ha emitido información ni ha rendido cuentas a los regidores respecto a los señalamientos realizados en los últimos meses.

Una de las denuncias que continúa sin aclararse es la existencia de presuntos "aviadores" dentro de la nómina municipal, es decir, personas que se encuentran dadas de alta como trabajadores del Ayuntamiento, pero que no desempeñan funciones dentro del gobierno local y aun así perciben un salario.

¿Qué denuncias han presentado los regidores?

Regidores del municipio han señalado que, pese a las solicitudes de información y a la búsqueda de respuestas por distintas vías, no se ha logrado obtener una postura oficial por parte de la administración municipal. Incluso, al intentar obtener información a través de la instancia correspondiente en el Pueblo Mágico, no se ha recibido respuesta alguna.

Ante esta falta de claridad, los regidores han optado por presentar las denuncias correspondientes ante autoridades estatales, con el objetivo de que se investigue el manejo de la nómina y se finquen responsabilidades en caso de confirmarse las irregularidades.

Críticas a la distribución de programas sociales

Asimismo, han manifestado su inconformidad por la manera en que se distribuyen los programas sociales en el municipio, señalando que estos beneficios no llegan de manera equitativa a la población y que únicamente favorecen a un sector reducido de ciudadanos, dejando fuera a quienes realmente los necesitan.

La falta de información y transparencia por parte del gobierno municipal ha generado inconformidad entre representantes y ciudadanos, quienes exigen que el trabajo y los apoyos dentro del Ayuntamiento se realicen de manera justa y pareja para todos los habitantes de Arteaga.