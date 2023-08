El movimiento es de obreros

"El movimiento que es de trabajadores", así lo indicaron obreros que el día de ayer iniciaron el bloqueo en los accesos de AHMSA, quienes mencionaron que ningún grupo o sindicato se debe adjudicar la respuesta que tuvo la empresa.

Los trabajadores de ambas plantas rechazaron la intervención del Sindicato Democrático, así como de los comités locales de la Sección 147 y 288 y señalaron que el movimiento es sólo d los obreros.

"Es un movimiento de trabajadores, sin colores, sin grupos, sin sindicatos, en donde lo que se busca es el mismo objetivo que es el pago de las semanas que se tienen pendientes" así indicó uno de los trabajadores que iniciaron el movimiento.

Comentaron que la presencia de los funcionarios no fue bien vista, sin embargo aceptaron que se unieran como trabajadores, pero no como funcionarios y no permitirán que quieran tomarse el crédito por el pago.

Así mismo, rechazaron la participación del Sindicato Democrático, al mencionar que han sido ellos quienes han entregado los últimos movimientos.

Juan Lucio Peña, indicó que en varias ocasiones se ha buscado una tregua con el Democrático y tratar de resolver primero el problema de la falta de pago que aqueja a los trabajadores, pero no hay disposición para este acuerdo.

Sin embargo, dijo que se ha tenido la respuesta de los trabajadores, quienes se han sumado a los movimientos, como el día de ayer y seguirán presionando como auténticos trabajadores, sin colores para lograr el pago de lo que se les debe.