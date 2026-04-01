Eleazar Rocha pide apoyo económico para tratamiento de su madre

Con un llamado a la solidaridad, el joven Eleazar Rocha solicitó apoyo económico para poder cubrir el costo de la última sesión de braquiterapia de su madre, quien enfrenta una lucha contra el cáncer.

De acuerdo con su testimonio, el tratamiento se realiza en Monterrey, donde este miércoles 1 de abril se tuvo programada la tercera sesión, con un costo de 6 mil pesos, cantidad que actualmente no puede solventar.

El joven explicó que en días recientes logró cubrir dos sesiones previas, cada una también por 6 mil pesos, lo que ha complicado su situación financiera debido a la cercanía entre los tratamientos.

Indicó que, en esta ocasión, únicamente busca reunir el monto correspondiente a la sesión pendiente, ya que aún enfrenta otros gastos médicos y un saldo adicional que deberá liquidar posteriormente.

Además, señaló que ha recurrido a préstamos y actividades como rifas para cubrir los costos, sin embargo, actualmente no se encuentra en condiciones de adquirir más deudas.

Rocha destacó que todo el apoyo recibido ha sido destinado directamente a tratamientos, medicamentos, traslados y otros gastos derivados del proceso de atención médica de su madre, quien además requiere medicación constante por un trastorno esquizoafectivo.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse con cualquier aportación económica o compartiendo su caso, con la esperanza de reunir el recurso necesario y permitir que su madre concluya su tratamiento.

Las personas que deseen apoyar pueden hacer transferencias al 4152314592629789 de Bancomer a nombre de Eliazar Rocha.