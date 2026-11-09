Impulsan nueva ley de autismo y neurodivergencias en Coahuila

Colectivos y organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones de Coahuila impulsan una nueva ley sobre autismo y otras neurodivergencias, con la propuesta de derogar la legislación vigente y establecer un marco legal que amplíe los derechos y garantice atención integral.

Luis Ángel Sanmiguel, Cuarto Visitador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CEDHEC), informó que el organismo brindó acompañamiento y asesoría técnica a los grupos ciudadanos para elaborar la iniciativa, presentada la semana pasada ante el Congreso del Estado.

Explicó que en este esfuerzo participan colectivos y ciudadanos de las regiones Norte, Carbonífera, Centro, Desierto, Sureste y Laguna, quienes consideran necesario actualizar la legislación estatal, que data de 2015 o 2016.

Propuestas de la nueva ley

Entre los principales planteamientos destaca la creación de una comisión intersecretarial multidisciplinaria encargada de vigilar el cumplimiento de la nueva ley, así como un registro y censo estatal que permita conocer cuántas personas viven con autismo u otras neurodivergencias y cuáles son sus necesidades.

Sanmiguel aclaró que el registro no tendrá como finalidad emitir identificaciones, sino generar información que permita diseñar políticas públicas de acuerdo con las necesidades reales de esta población.

En materia de salud, la iniciativa contempla diagnósticos tempranos, terapias, capacitación y apoyo psicológico tanto para las personas con alguna neurodivergencia como para sus cuidadores.

En educación propone garantizar el acceso escolar, capacitar a docentes, establecer ajustes razonables y ofrecer acompañamiento educativo. En el ámbito laboral busca promover la contratación sin discriminación y generar capacitación para el empleo.

También plantea programas sociales para familias vulnerables y cuidadores de tiempo completo, además de espacios públicos accesibles y actividades deportivas y culturales adaptadas para eliminar barreras sensoriales.

Acceso a la justicia y derechos humanos

Otro de los apartados contempla garantizar el acceso a la justicia mediante ajustes en los procedimientos, apoyos de comunicación y asesoría jurídica adaptada a las condiciones específicas de cada persona.

El Cuarto Visitador de la CEDHEC calificó la propuesta como ambiciosa y consideró que representa una oportunidad para fortalecer la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas con autismo y otras neurodivergencias, así como de sus familias.