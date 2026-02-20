Eleuterio López presenta acciones contra la violencia de género en Monclova

Parejas sureñas que viven en Monclova elevan los índices de violencia de género, señaló el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, quien además mencionó que los sectores sur y oriente concentran la mayor incidencia en reportes, registrándose en promedio cinco casos cada fin de semana.

Aunque precisó que las cifras han disminuido en comparación con años anteriores, subrayó que siguen siendo números preocupantes que obligan a las autoridades a mantener acciones firmes.

Indicó que estos casos son atendidos y se les dará seguimiento a través de la Policía Violeta, enfocando esfuerzos en el origen de la problemática, el cual —expuso— frecuentemente está relacionado con el consumo de drogas y alcohol.

"No hay causas ni excusas que justifiquen este tipo de hechos", afirmó, aunque reconoció que los vicios influyen en la generación de conductas violentas, sumado a contextos culturales en los que, dijo, muchas mujeres no denuncian ni externan las agresiones.

López explicó que en Monclova hay parejas sureñas que llegan de paso rumbo a Estados Unidos y otras que permanecen por temporadas, situación que, al tratarse de un municipio de tránsito, contribuye a que los índices se incrementen.

En el análisis estadístico, agregó que, si bien los números actuales son más bajos que los del año pasado y antepasado, no dejan de representar un foco de atención, especialmente en lo que respecta a mujeres, niñas y adolescentes.

"Trabajamos todos los días para que estos índices bajen en las zonas de mayor riesgo, como el sur y oriente, que siguen siendo focos rojos en temas de violencia de género", expresó.

Finalmente, informó que se acordó presentar en la próxima sesión de Consejo una cartografía del índice delincuencial, con el objetivo de identificar con mayor precisión los sectores que requieren intervención y coordinar acciones entre las distintas áreas de seguridad.