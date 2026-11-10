Tecnología de inteligencia reduce delitos hasta 40%....

Los operativos sorpresa con apoyo de binomios caninos, drones y unidades de inteligencia han permitido reducir a un 40 por ciento la incidencia de delitos en distintos sectores de Monclova, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López.

Tras los resultados de un operativo realizado durante el fin de semana en la colonia Colinas de Santiago, el funcionario explicó que estas acciones se desarrollan en coordinación con corporaciones estatales y municipales, bajo las recomendaciones del Gobierno del Estado y los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad.

Acciones de la autoridad

Precisó que la vigilancia se concentra en colonias donde se registra una mayor incidencia de faltas administrativas y delitos del fuero común, sin que esto signifique que sean consideradas las más conflictivas. Entre los sectores donde se refuerza la presencia policial mencionó Chinameca, 21 de Marzo, Colinas de Santiago, Asturias y Obrera Dos, además de otras colonias del sur y oriente de la ciudad.

López señaló que, al comparar las estadísticas con años anteriores, se observa una reducción de entre 35 y 40 por ciento en este tipo de conductas durante estas fechas. Explicó que en los operativos participan distintas corporaciones de los gobiernos estatal y municipal, con acciones enfocadas también en detectar sustancias ilícitas y poner a disposición de las autoridades competentes a quienes corresponda.

Detalles confirmados

Agregó que se utiliza tecnología de inteligencia, como drones y torres de vigilancia instaladas en distintos puntos, con el propósito de inhibir conductas delictivas y fortalecer la presencia policial. El regidor destacó también la participación de los vecinos, quienes reciben orientación sobre cómo realizar reportes y se integran a grupos de WhatsApp para mantener comunicación con las autoridades.

Indicó que la presencia de unidades y elementos de seguridad busca generar confianza entre los habitantes, facilitar las denuncias y mejorar la percepción de seguridad.