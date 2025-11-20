Retraso en instalación de elevadores en Clínica 7 del Seguro Social

La instalación de los nuevos elevadores en la Clínica 7 del Seguro Social podría retrasarse por dificultades en la entrega del equipo que inicialmente se tenía programado para el mes de diciembre.

El presidente de la CMIC y consejero del Seguro Social, Humberto Prado Montemayor, informó que de acuerdo a la información de la última reunión, existen problemas con la entrega de dichos equipos.

La compañía enfrenta complicaciones relacionadas con los componentes electrónicos y el suministro del equipo, lo que genera dudas sobre la fecha de entrega y la instalación, sin embargo, aseguró que la instrucción del instituto es que los elevadores deben quedar instalados este mismo año. "Se está presionando a la gente de los elevadores para que respeten el plazo que se había establecido y este mismo año se instale, están batallando con quién va a surtir eso, por lo que se está bombardeando a la empresa para que respete los tiempos".

En cuanto a la rehabilitación del área de urgencias, mencionó que se avanza de acuerdo a los tiempos previstos y debe quedar concluida antes de finalizar el año y una vez que sea entregada la obra, los servicios que actualmente operan en el Block "A" regresan al Block "B".

Las obras en la Clínica 7 forman parte de una serie de adecuaciones que el IMSS lleva a cabo en la región, con el objetivo de mejorar la seguridad, operatividad y capacidad de atención del hospital.

Así mismo indicó, que se prevé que a inicios del próximo año se retomen los trabajos de construcción y equipamiento de la Clínica 51 de San Buenaventura, y entre en función a mediados del 2026.