Elías N enfrenta acusaciones tras nacimiento de bebé en ambulancia en Coah.

Nunca estuvo en el contenedor

Durante la audiencia inicial se reveló que el bebé nació dentro de una ambulancia y nunca fue abandonado en un contenedor de basura. El paramédico Elías N permanecerá bajo resguardo domiciliario hasta el 2 de julio.

El caso del bebé que conmocionó a Coahuila dio este martes un nuevo giro durante la audiencia inicial celebrada en la Sala Dos del Centro de Justicia Penal de Frontera, donde la Fiscalía General del Estado reveló que el recién nacido nunca estuvo dentro del contenedor de basura donde supuestamente fue encontrado y que toda la historia del rescate fue una simulación.

Al concluir la audiencia, poco después de las 14:00 horas, el juez de control impuso a Elías N la medida cautelar de resguardo domiciliario con vigilancia, la cual permanecerá vigente hasta el próximo jueves 2 de julio, fecha en que continuará la audiencia inicial, en la que su defensa buscará desestimar la formulación de imputación presentada por el Ministerio Público por el delito de rendir declaraciones falsas dentro de una investigación.

El bebé nació en la ambulancia

Durante la exposición de los datos de prueba, los agentes del Ministerio Público señalaron que Damaris, quien laboraba desde hacía aproximadamente dos meses como auxiliar de paramédico en Protección Civil de Castaños, entró en labor de parto mientras viajaba en una ambulancia junto a Elías N.

De acuerdo con la investigación, momentos antes ambos sostuvieron una discusión porque él le reclamó que mantenía en privado la relación sentimental y no publicaba fotografías de ambos en redes sociales.

Según la versión presentada por la Fiscalía, el nacimiento ocurrió en la parte trasera de la ambulancia y fue el propio Elías quien asistió el parto, limpiando las vías respiratorias del recién nacido y revisando que respirara adecuadamente.

Posteriormente trasladó a Damaris hasta su domicilio para que pudiera asearse y descansar.

Inventó el rescate

La Fiscalía sostuvo que después de dejar a la madre en su casa, Elías condujo directamente hasta las instalaciones de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), llevando consigo al recién nacido.

Fue entonces cuando, según la imputación, construyó la versión de que una mujer había detenido la ambulancia para alertarlo sobre ruidos extraños provenientes de un contenedor ubicado sobre la calle Emilio Carranza, en la colonia Independencia Sur de Castaños. En su versión, la mujer no pudo acompañarlo a la ubicación, ya que esta se dirigía a hacer unas compras a la zona centro de Castaños y tampoco era originaria del municipio.

En esa narración aseguró que encontró al bebé dentro de una bolsa negra colocada detrás del contenedor y que escuchó al menor toser antes de rescatarlo.

Sin embargo, el Ministerio Público afirmó que ese recorrido jamás ocurrió.

El GPS desmintió la historia

Uno de los principales datos de prueba presentados fue el registro del sistema GPS instalado en la ambulancia de Protección Civil.

La información, proporcionada por el director de Protección Civil, Luis Enrique Piña, permitió establecer que la unidad nunca circuló por la calle donde se ubican los contenedores en los que presuntamente había sido abandonado el bebé.

La Fiscalía también presentó los horarios exactos en los que la ambulancia acudió al domicilio de Damaris, posteriormente a Pronnif y finalmente al Hospital Amparo Pape de Benavides.

Intentó limpiar la evidencia

Otro de los testimonios presentados durante la audiencia correspondió a un compañero de Elías, quien declaró que, tras concluir los hechos, el paramédico regresó a la estación de Bomberos Voluntarios para solicitar una cubeta, agua, productos químicos y trapeadores con el propósito de limpiar completamente la ambulancia.

El testigo Francisco Loera afirmó que Elías realizó esa labor con aparente seriedad y sin explicar lo ocurrido.

Más tarde acudió nuevamente al domicilio de Damaris, donde ambos permanecieron acomodando muebles y viendo películas durante el resto del día, sin mencionar el nacimiento del bebé.

Posteriormente, una perito en química forense examinó la ambulancia asegurada por la Fiscalía y localizó rastros de tejido hemático tanto en el área destinada al paciente como en la cabina del vehículo, indicios que, de acuerdo con la investigación, habían sido objeto de una limpieza.

Alegaron problemas económicos

Durante la audiencia también se expuso que ambos imputados manifestaron que decidieron entregar al recién nacido debido a problemas económicos, bajos ingresos y la falta de seguridad social.

Según esa versión, pretendían que las instituciones correspondientes encontraran un hogar para el menor. Sin embargo, empezaron a tener miedo, luego de ver las siguientes notas periodísticas, en las que el participo, sobre el hecho.

Rechazan prisión preventiva

Con base en los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva justificada para Elías N.

No obstante, el juez Roberto Flores determinó que existían medidas cautelares menos restrictivas para garantizar su comparecencia al proceso.

Por ello ordenó resguardo domiciliario con monitoreo electrónico, además de vigilancia permanente por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado en el domicilio del imputado, ubicado en la colonia Libertad Poniente de Castaños.

La audiencia continuará el próximo 2 de julio, cuando la defensa buscará combatir la imputación formulada por la Fiscalía.