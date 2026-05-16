Lobita Dejando Huella pide apoyo para familia que resguarda a 12 perritos rescatados

La asociación Lobita Dejando Huella dio a conocer el caso de la señora Angélica y su esposo, quienes actualmente tienen bajo su cuidado a 12 perritos rescatados, cada uno con una historia distinta y con un acto de amor detrás.

La familia, pese a enfrentar una situación económica complicada, continúa brindando atención y cariño a los animales. La señora Angélica se gana la vida vendiendo ropa afuera de su casa, mientras que su esposo trabaja como albañil; sin embargo, ella enfrenta además una condición de salud delicada que le impide laborar con normalidad.

La asociación brinda apoyo a Angélica

Integrantes de la asociación acudieron a visitarla y llevaron alimento para los perros, medicamento para desparasitarlos y despensa básica para la familia, reconociendo el esfuerzo que realiza para mantener a sus mascotas en buen estado.

Destacaron que los 12 perritos se encuentran sanos, bien alimentados, esterilizados y bajo resguardo responsable, lo que refleja el compromiso de la familia con su bienestar.

Llamado a la comunidad para apoyar

Con autorización de la señora Angélica, la asociación hizo un llamado a la comunidad para sumarse con donaciones y continuar apoyando tanto a ella como a su "manada", ya que estarán realizando visitas semanales para llevar ayuda.

Entre los apoyos que más se necesitan se encuentran alimento para perro, despensa como arroz, aceite, sopas y comida enlatada, además de ropa usada en buen estado que pueda vender para obtener ingresos.

"Nos ayudas a seguir ayudando. Juntas hacemos la diferencia", compartió la asociación al invitar a la ciudadanía a solidarizarse con esta causa.