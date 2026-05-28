Coahuila refuerza prevención del dengue ante inicio de lluvias

Tras el inicio de la temporada de lluvias en Coahuila, la Secretaría de Salud del Estado reforzó las acciones de prevención contra el dengue, ante el riesgo de proliferación del mosquito transmisor.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que el programa de combate al dengue se mantiene activo desde el inicio del año, pero a partir de ahora intensificarán las labores ante las lluvias registradas. "Nosotros tenemos un programa permanente en contra del dengue, lo iniciamos desde enero y lo tenemos todo el año, lo que estamos realizando en estos momentos en todo el estado es un reforzamiento de la campaña contra el dengue".

Explicó que las lluvias generan acumulación de agua en patios, recipientes y terrenos, lo que favorece la reproducción del mosquito transmisor, por lo que personal de salud está realizando recorridos y brigadas en municipios como Acuña, Jiménez, Cuatro Ciénegas y San Buenaventura, en coordinación con autoridades municipales.

Entre las acciones implementadas destacan la entrega de abate casa por casa, campañas de descacharrización y capacitación a familias sobre el uso adecuado del químico para evitar la formación de larvas. Aguirre Vázquez indicó que se priorizaron colonias donde en años anteriores se detectó mayor incidencia de dengue.

Destacó el apoyo que otorgan los municipios para las labores de descacharrización con el apoyo de personal, unidades y equipo, que permite avanzar en esta campaña. "Gracias a los municipios nos prestaron tolvas y camiones para poder descacharrizar en los domicilios, también se les dio capacitación casa por casa para que sepan cómo utilizar el abate y evitar que se formen las larvas y el mosquito".

El Secretario de Salud hizo un llamado a la población para mantener los patios limpios, eliminar recipientes que acumulen agua, utilizar mosquiteros y ropa de manga larga, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagios durante los próximos meses, cuando se prevé un aumento en la presencia del mosquito transmisor.