Elizabeth García recibe reconocimiento por la tortilla de harina en Monclova

La tortilla de harina elaborada en Monclova logra proyección a nivel nacional, tras ser reconocida en el Tianguis Turístico que se lleva actualmente en Acapulco Guerrero, en donde se reúnen los principales exponentes turísticos.

El reconocimiento fue entregado a la promotora Elizabeth García, por su labor en la difusión de la gastronomía del norte, particularmente de la tortilla de harina que forma parte de la identidad regional.

"Me otorgaron un reconocimiento por llevar los valores gastronómicos del norte hacia otros lugares y países, sobre todo lo que nos representa como es la tortilla de harina", declaró.

El premio fue entregado por Antonio Muñiz, en el marco de las actividades del tianguis turístico, en su 50 aniversario, en donde se destacaron actividades como el Día del Taco y el Concurso de la Tortilla de Harina.

Señaló que este reconocimiento representa un impulso para posicionar a Monclova en el ámbito gastronómico, al generar interés por conocer más sobre la cultura culinaria de la región.

"Es un orgullo ser de Monclova y poder llevar lo que nos identifica más allá de las fronteras, con esta demostración la gente se interesa y quiere saber más de nuestra gastronomía".

En esta promoción también ha participado la marca Lina Miller, que ha acompañado la difusión en eventos internacionales en países como Bélgica y Alemania.

La entrega se realizó en el pabellón de Coahuila, con la presencia de representantes del sector turístico estatal, con lo que se refuerza la proyección de la tortilla de harina como símbolo gastronómico del norte del país y coloca a Monclova dentro del mapa turístico nacional.