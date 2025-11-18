Regidor Eleuterio López aclara sobre imágenes de emergencia en Monclova

Autoridades municipales hicieron un llamado a la población a no crear ni difundir imágenes generadas con inteligencia artificial que muestran supuestos escenarios de emergencia en Monclova, como el edificio de la Presidencia Municipal incendiado, vandalizado o rodeado de corporaciones de seguridad, contenidos que recientemente han circulado en redes sociales.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que estas imágenes no corresponden a hechos reales y no representan un riesgo para la ciudadanía.

Señaló que la población monclovense es consciente, ordenada y reconoce que la ciudad se mantiene en paz. "Son imágenes creadas con inteligencia artificial, producidas desde diversas plataformas. La ciudadanía sabe que vivimos en orden y que se trabaja diariamente para fortalecer la seguridad. Nuestro objetivo es mantener la tranquilidad y la buena comunicación entre la gente y las corporaciones", expresó.

López destacó que el municipio continúa impulsando acciones para consolidar una corporación confiable, con presencia en todos los sectores de la ciudad, y reiteró que Monclova no enfrenta ningún riesgo relacionado con los escenarios mostrados en dichas fotografías manipuladas.

Asimismo, aclaró que no se ha identificado quién está generando estas imágenes, ni se pretende iniciar una investigación, ya que "no son motivo de preocupación". Subrayó que el enfoque de la administración es avanzar en proyectos propositivos que fortalezcan la seguridad y el bienestar de las familias.

El regidor reiteró el llamado a no compartir este tipo de contenidos y a informarse únicamente a través de fuentes oficiales.