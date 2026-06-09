Huye de calvario y pide auxilio en tienda

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una noche de convivencia terminó convertido en una pesadilla para una mujer que logró escapar de su agresor y pedir ayuda en una tienda de conveniencia de la colonia Progreso, luego de haber sido presuntamente golpeada y mantenida contra su voluntad dentro de una vivienda durante la madrugada de este martes.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:15 horas, cuando empleados de una tienda ubicada en el cruce de las calles Chapultepec y Agustín Leija reportaron al Sistema Estatal de Emergencias la llegada de una mujer visiblemente alterada, llorando y con lesiones evidentes en distintas partes del cuerpo.

La afectada fue identificada como Emilia Ortiz, de 37 años de edad, quien relató a las autoridades que momentos antes había sido agredida por su pareja sentimental tras una discusión originada presuntamente por celos mientras ambos convivían e ingerían bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la versión de la mujer, el hombre perdió el control durante un arranque de ira y comenzó a golpearla en repetidas ocasiones. Posteriormente la mantuvo encerrada dentro de una habitación para impedir que pidiera ayuda.

Sin embargo, aprovechando un descuido de su agresor, Emilia logró escapar de la vivienda y corrió por varias calles hasta llegar a la tienda de conveniencia, donde solicitó auxilio a los trabajadores del lugar.

Tras el reporte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención prehospitalaria, detectando diversos hematomas y raspones producto de la agresión. Afortunadamente las lesiones no ponían en riesgo su vida.

Elementos de la Policía Municipal también se movilizaron al sitio y posteriormente realizaron una búsqueda en el domicilio señalado por la víctima. No obstante, al arribar, el presunto responsable ya había escapado.

La mujer explicó a las autoridades que su agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrieron los hechos y que la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una violenta agresión.

Finalmente, los oficiales orientaron a la afectada para que acudiera ante el Ministerio Público y formalizara la denuncia correspondiente, a fin de que se inicien las investigaciones y se proceda legalmente contra el presunto responsable.