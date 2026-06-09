Rickettsiosis en adolescente moviliza acciones de salud en Diana Laura

Un posible caso de rickettsiosis en un adolescente de 15 años encendió las alertas sanitarias en la colonia Diana Laura, donde autoridades de salud y la familia del menor emprendieron acciones inmediatas para evitar complicaciones y contener la presencia de garrapatas en el sector.

Acciones de la autoridad

El director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, informó que el joven comenzó a presentar fiebre y otros síntomas compatibles con la enfermedad, por lo que el médico tratante decidió iniciar el tratamiento sin esperar la confirmación de laboratorio.

"El reporte oficial puede tardar hasta una semana y no podíamos retrasar la atención. Ante la sospecha y los factores de riesgo, lo mejor fue comenzar el tratamiento de inmediato", explicó el funcionario.

Sánchez Leija señaló que el menor presentaba fiebre, malestar general, dolor abdominal y antecedentes de presencia de garrapatas dentro de su domicilio, incluso en su cama, lo que incrementó la sospecha médica de rickettsiosis.

Importancia de la atención oportuna

Recordó que la evolución de esta enfermedad puede ser muy rápida, especialmente en pacientes menores de 20 años, por lo que insistió en la importancia de actuar oportunamente cuando existen síntomas y exposición a garrapatas.

Afortunadamente, tras recibir atención médica, el adolescente mostró una evolución favorable. "Estuve hablando con la mamá y desde el domingo desapareció la fiebre. Va bastante bien y todo indica que continuará recuperándose", comentó.

Medidas preventivas adoptadas

Como parte de las medidas preventivas, la familia decidió quemar el colchón donde se detectó la presencia de parásitos, además de fumigar la vivienda y brindar tratamiento a los perros del hogar.

El director de Salud destacó que el combate a la garrapata requiere un esfuerzo integral. "La limpieza de la vivienda y el tratamiento de las mascotas son fundamentales. La fumigación por sí sola no resuelve el problema", advirtió.