Ajuste de horarios en Coahuila: alumnos saldrán temprano para ver a la Selección Mexicana

SALTILLO, México — El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció que la administración estatal implementará un ajuste especial en los horarios de educación básica el próximo jueves 11 de junio, permitiendo la salida anticipada de los alumnos para que puedan presenciar el partido de debut de la Selección Mexicana en el torneo mundialista.

La determinación formal establece que los estudiantes de los niveles de primaria y secundaria que cursan en el turno matutino concluirán sus actividades escolares a las 12:00 horas. Por su parte, el inicio de las jornadas académicas para el turno vespertino se recorrerá de manera oficial para arrancar a las 15:30 horas.

De acuerdo con lo detallado por el mandatario estatal, la disposición se aplicará de forma generalizada tanto en los planteles públicos como en las instituciones privadas que operan dentro del territorio coahuilense. El objetivo central de la medida es otorgar las facilidades necesarias para que la comunidad estudiantil pueda seguir la transmisión televisiva del encuentro deportivo, el cual está programado para dar inicio en punto de las 13:00 horas.

Jiménez Salinas precisó que la adopción de este horario especial fue el resultado directo de un proceso de consulta y diálogo concertado con los diversos sectores que integran el sistema educativo de la entidad, atendiendo peticiones expresas formuladas por los propios alumnos, personal docente y padres de familia.

"Haciendo la consulta debida con el secretario de Educación y haciendo las consultas correspondientes con todos los que forman parte de estas decisiones, ya se tomó la decisión de manera general y consensada", puntualizó el Ejecutivo coahuilense respecto al consenso alcanzado para la modificación del calendario de la jornada.

Las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado coordinarán la aplicación de estos lineamientos en las diferentes regiones de Coahuila para asegurar que la modificación horaria transcurra de forma ordenada en los centros escolares, garantizando el cumplimiento de los planes de estudio vigentes y permitiendo de forma paralela el respaldo social hacia el representativo nacional en su primera aparición en la justa internacional.