Nace bebé en plena carretera 30; paramédicos de Frontera atienden exitoso

Lo que parecía un traslado rutinario desde San Buenaventura terminó convirtiéndose en una emergencia médica sobre la carretera Federal 30, donde elementos de Protección Civil y Bomberos de Frontera atendieron el nacimiento de un bebé dentro de un vehículo particular.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que una mujer de 34 años viajaba junto a sus familiares cuando comenzó a presentar contracciones más intensas y, a la altura del sector Diana Laura, se le rompió la fuente, obligando a detener la marcha del automóvil.

Ante el reporte de emergencia, paramédicos acudieron rápidamente al lugar y brindaron la atención necesaria para recibir al recién nacido.

"Se atendió con un bebé masculino, el cual nació en buen estado. Ahí mismo se pasó hacia la ambulancia y tanto como a la madre como al niño se trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para su atención, entregándose los dos en buen estado", explicó Palacios Cedillo. Tras el nacimiento, madre e hijo fueron estabilizados y trasladados a la Hospital General de Zona No. 7 del IMSS, donde quedaron bajo observación médica sin que se reportaran complicaciones.

El funcionario destacó la labor de los paramédicos Luis Noé Patoni y Jacinto Cruz, quienes fueron los encargados de asistir a la mujer durante el parto de emergencia. Asimismo, señaló que no es la primera ocasión en que el personal de la corporación enfrenta una situación similar, atribuyendo el resultado positivo a la constante capacitación de los rescatistas. "Ya se han atendido varios, pero ahí habla mucho de la preparación que tienen los muchachos; se siguen capacitando, se siguen actualizando para dar un mejor servicio. Gracias a Dios los dos están en buen estado", comentó.