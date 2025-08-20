Emotiva despedida del icónico Río Cinemas Azteca

Después de 65 años de proyectar sueños, emociones e historias inolvidables, Río Cinemas Azteca en Monclova bajará definitivamente el telón. La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado difundido en sus propias redes sociales, en el que agradecieron profundamente a la comunidad monclovense por su fidelidad a lo largo de más de seis décadas.

"Queridos amigos y clientes, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional a nuestro negocio durante estos 65 años..." inicia el mensaje que tocó la fibra nostálgica de miles de ciudadanos.

Fue inaugurado en la década de los 1960 y a lo largo de los años, se modernizó, incluso se adaptó a nuevas tecnologías y estilos de cine, de los más queridos por sus bajos costos pero también poco concurrido en los últimos años.

Este cine no sólo fue un punto de encuentro para los amantes del séptimo arte, sino también un testigo silencioso de las etapas de vida de muchas familias. Desde matinés con los abuelos hasta primeras citas adolescentes, Río Cinemas Azteca se convirtió en una especie de segundo hogar, donde las emociones se vivían a oscuras, con palomitas en mano y corazones expectantes.

Generaciones enteras crecieron bajo la luz de sus proyectores. En sus salas se compartieron carcajadas, sustos, lágrimas y ovaciones. No era raro escuchar a los mayores contar cómo iban con sus padres y luego llevar a sus propios hijos, convirtiendo cada visita en una tradición familiar.

"Nos vamos tristes, pero con la frente en alto", señala el emotivo mensaje que también recuerda con orgullo a los fundadores del cine, quienes, con visión y compromiso, crearon un espacio de diversión sana y accesible para todos.

Las razones del cierre, aunque no se detallan, apuntan a las "condiciones actuales desfavorables", un reflejo quizá de los retos que enfrenta la industria cinematográfica tradicional en la era digital y tras los impactos económicos de los últimos años.

El adiós de Río Cinemas Azteca no sólo marca el cierre de un negocio, sino el fin de una era. Queda en el recuerdo colectivo como uno de los lugares más entrañables de la ciudad, donde el cine no sólo se veía, sino se vivía.