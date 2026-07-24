Yura y Doosung Tech inician operaciones: 6 mil empleos en Monclova

Las empresas Yura y Doosung Tech iniciarán de manera gradual sus operaciones en agosto y actualmente se encuentran en la fase de capacitación de personal, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien señaló que ambas alcanzarán entre el 60 y 70 por ciento de sus contrataciones hacia el cierre del año.

El edil explicó que las compañías ya comenzaron el proceso de incorporación de trabajadores, por lo que las labores operativas avanzarán de forma escalonada antes de entrar plenamente a producción.

En el caso de Yura, recordó que durante este año mantiene una primera etapa de contratación de mil 200 empleos, mientras que para 2027 la plantilla aumentará conforme a los convenios comerciales que concrete la empresa.

Respecto a Doosung Tech, indicó que prevén entre 400 y 500 trabajadores, y cerrará el año con entre 800 y 900 empleados más, además de los puestos que generarán las empresas proveedoras vinculadas a su operación.

Villarreal Pérez destacó que el punto más importante del proceso de contratación se alcanzará entre noviembre y diciembre, cuando ambas empresas concentren entre el 60 y 70 por ciento de su plantilla prevista. El resto de las vacantes dependerá de los contratos comerciales que se formalicen durante 2027.

Añadió que, junto con otras inversiones anunciadas recientemente, como la ampliación de contrataciones en Denso, la proyección se mantiene en más de 6 mil empleos generados entre noviembre de 2025 y diciembre de 2026, siempre que exista certidumbre en los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos.

El alcalde informó que, pese a que entre junio de 2025 y junio de 2026 el balance neto fue de casi 700 nuevos empleos, diversas empresas continuaron contratando personal de manera constante, aun con el impacto de la incertidumbre comercial y los aranceles.

Precisó que compañías instaladas en Monclova han incorporado entre 100 y 300 trabajadores de forma permanente desde finales de noviembre, mientras que Denso anunció recientemente la contratación de 150 empleados adicionales entre julio y agosto.

Villarreal Pérez señaló que la expectativa para 2027 es sumar inicialmente 3 mil 500 empleos, cifra que podría incrementarse si se concretan los acuerdos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que daría mayor certidumbre a las empresas exportadoras para ampliar sus operaciones.

Afirmó que la definición de las reglas comerciales permitirá a las industrias proyectar inversiones y contratos de proveeduría de largo plazo, impulsando un mayor crecimiento del empleo en la región.