La inteligencia artificial impulsa negocios: ChatGPT y asesoría para emprendedoras

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta indispensable para los negocios, y ChatGPT es un ejemplo de cómo las emprendedoras pueden acceder a asesoría especializada sin necesidad de grandes inversiones. Así lo destacó Martha Gaona, vicepresidenta nacional ejecutiva de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), durante su visita a Monclova.

"ChatGPT funciona como si tuviéramos una mesa redonda de expertos en diferentes áreas; desde finanzas, comunicación, hasta mercadotecnia. Una emprendedora puede pedir asesoría y obtener múltiples opciones para profesionalizar su negocio. No es que la inteligencia artificial desplace a las personas, lo que sí puede ocurrir es que quienes no la sepan usar queden fuera del mercado, sobre todo porque las nuevas generaciones la utilizan con gran naturalidad", explicó.

En este contexto, Gaona anunció que próximamente se abrirá la representación de AMMJE en Monclova, con el propósito de integrar a empresarias y emprendedoras de la región a la red nacional de la asociación, que este 2025 cumple 60 años de trayectoria.

"Queremos invitar a todas las empresarias y emprendedoras de Monclova a que se sumen a este proyecto que impulsa nuestra presidenta nacional, Sonia Garza González. Ella tiene la visión de que cada ciudad cuente con una representación activa de AMMJE. En Coahuila ya existe la de Saltillo, y en breve estarán aperturando Monclova, Torreón, Piedras Negras y la Región Carbonífera", detalló.

Finalmente, reiteró que el compromiso de la asociación no es solo abrir espacios de vinculación y crecimiento empresarial, sino también acercar a las mujeres a las herramientas tecnológicas que hoy marcan la diferencia en la competitividad.