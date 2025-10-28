Patricia Villarreal descubre mariposa Monarch Watch en Lamadrid

Una monclovense logró un hallazgo extraordinario al fotografiar una mariposa monarca con etiqueta del Programa Monarch Watch, en el municipio de Lamadrid, Coahuila.

El hecho fue celebrado por el Programa Correo Real desde el municipio de Saltillo, al tratarse de un acontecimiento poco común, comparado por los expertos con "encontrar una aguja en un pajar".

La protagonista del descubrimiento es Patricia Villarreal, quien desde hace varios años participa en las acciones de observación y conservación de la especie dentro del programa Correo Real.

Cada temporada, acude al canal de riego de Lamadrid, un punto tradicional de descanso para las mariposas monarca en su paso migratorio hacia el centro de México.

Durante su visita del domingo 26 de octubre de 2025, Villarreal observó una docena de monarcas sobrevolando un sembradío de cempasúchil, además de otras especies de mariposas.

Fue hasta regresar a su hogar en Monclova cuando, al revisar las imágenes tomadas, descubrió que una de ellas portaba la etiqueta del reconocido programa internacional de monitoreo Monarch Watch, de la Universidad de Kansas.

"Yo estuve tomando fotografías con mi celular y con mi cámara, pero traigo un lente muy corto, no le pude hacer mucho zoom y no me di cuenta de la etiqueta. Bajando las fotos me quedé asombradísima", relató emocionada Patricia.

El Programa Monarch Watch, fundado en 1992 por el especialista Chip Taylor, promueve la ciencia ciudadana, la educación ambiental y la conservación de la mariposa monarca, una especie emblemática por su migración entre Canadá, Estados Unidos y México.

Aunque la etiqueta no es legible, lo que impide conocer el punto exacto de origen de la mariposa y el tiempo de su travesía, el hallazgo refuerza el compromiso de los observadores mexicanos con la protección de esta especie migratoria y su ruta natural a través de Coahuila.