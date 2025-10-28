Adolescente Agresor en Escuela Obtiene Libertad Condicional Tras Resolución Judicial

SALTILLO, COAH.- El adolescente Diego Uriel "N", de 15 años, quien el pasado 29 de agosto ingresó a la Escuela Secundaria General No. 8 "Adolfo López Mateos", en la colonia La Madrid, y atacó al subdirector del plantel Héctor Alejandro "N"con una manopla y un arma blanca, obtuvo su libertad condicional tras una nueva resolución judicial emitida por el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes.

En un inicio, el joven había sido internado en el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil de Saltillo (CIEAVS) por un periodo de seis meses como medida cautelar; sin embargo, durante una audiencia reciente promovida por su nueva defensa legal, se solicitó el cambio de dicha medida, el cual fue finalmente concedido por el juez encargado del caso.

Con la modificación, el menor permanecerá en libertad, bajo condiciones impuestas por la autoridad judicial, pues no podrá acercarse ni mantener contacto con la víctima, el profesor Héctor Alejandro "N", ni con los familiares de éste, y deberá mantener una distancia mínima de resguardo.

Además, el juez ordenó que Diego Uriel continúe con su formación académica y advirtió que, en caso de incumplir cualquiera de las condiciones establecidas, el adolescente podría ser reingresado de inmediato al centro de internamiento y cumplir el resto del proceso privado de su libertad.

La siguiente audiencia está programada para diciembre, cuando se revisará la carpeta de investigación y se analizarán las pruebas recabadas durante el plazo de investigación complementaria.

De acuerdo con el Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio Loera, el joven enfrenta un proceso penal por el ataque ocurrido dentro del plantel educativo, y de ser declarado culpable podría recibir una sanción de hasta tres años de internamiento.

Los hechos ocurrieron cuando el adolescente, exalumno del plantel, ingresó sorpresivamente al edificio y agredió al subdirector de 52 años, quien también fungía como director suplente. La víctima sufrió heridas que lo dejaron inconsciente, mientras que el agresor huyó del lugar.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el ataque pudo haber sido motivado por un conflicto previo entre el joven y las autoridades escolares, luego de que se le excluyera de la ceremonia de graduación debido a antecedentes de conducta inapropiada.