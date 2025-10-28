Denuncian grabaciones ilegales en baños de la Universidad Tecnológica de Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Tres jóvenes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) acudieron ante las autoridades para denunciar que fueron grabadas sin su consentimiento dentro de los baños de mujeres del edificio 3. El presunto responsable sería un estudiante del mismo plantel, quien fue sorprendido mientras colocaba un dispositivo en un plafón del techo.

Deyanira Nájera, directora de los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Coahuila, informó que las víctimas fueron atendidas y canalizadas de inmediato al Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación.

"Se realiza una evaluación de riesgo para determinar su nivel de vulnerabilidad y garantizar que cuenten con medidas de protección", explicó.

De acuerdo con la funcionaria, tras analizar la narración de los hechos podrían configurarse delitos como acoso, acecho o violación a la intimidad personal.

"Será el Ministerio Público quien determine la clasificación jurídica conforme avance la investigación", precisó Nájera, quien destacó que las jóvenes recibirán acompañamiento psicológico y jurídico durante todo el proceso.

Hasta el momento, la Universidad Tecnológica de Coahuila no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, entre la comunidad estudiantil persiste la indignación, pues trascendió que en el dispositivo del joven se habrían encontrado al menos 13 videos de distintas alumnas.